Составлен топ высокооплачиваемых вакансий в Пскове

09:12, 19 декабря 2023, ПАИ

В Пскове в декабре больше всего готовы платить менеджеру по работе с тендерами. Ищут сотрудника с высшим образованием и релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату до 150 тыс. рублей и корпоративную мобильную связь, сообщает SuperJob.

На втором месте – вакансия врача ультразвуковой диагностики с зарплатой от 90 тыс. рублей.

На третьем месте – врач анестезиолог-реаниматолог с зарплатой от 80 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее медицинское образование и действующий сертификат специалиста.

В рейтинг также вошли вакансии машиниста железнодорожно-строительной машины с зарплатой до 90 тыс. рублей и ветеринарного врача-хирурга с зарплатой от 70 тыс. рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в декабре – предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.