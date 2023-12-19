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Общество

Составлен топ высокооплачиваемых вакансий в Пскове 

В Пскове в декабре больше всего готовы платить менеджеру по работе с тендерами. Ищут сотрудника с высшим образованием и релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату до 150 тыс. рублей и корпоративную мобильную связь, сообщает SuperJob.

На втором месте – вакансия врача ультразвуковой диагностики с зарплатой от 90 тыс. рублей.

На третьем месте – врач анестезиолог-реаниматолог с зарплатой от 80 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее медицинское образование и действующий сертификат специалиста.

В рейтинг также вошли вакансии машиниста железнодорожно-строительной машины с зарплатой до 90 тыс. рублей и ветеринарного врача-хирурга с зарплатой от 70 тыс. рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в декабре – предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

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