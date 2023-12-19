Великолучанин стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

10:42, 19 декабря 2023, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Илья Воронов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Москве 16 и 17 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В соревнованиях приняли участие более 3 400 человек из 24 стран мира.

Илье Воронову покорилась дисциплина «Строгий подъём на бицепс». Его результат составил 72,5 килограмма при собственном весе – 65,8 килограмма.

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