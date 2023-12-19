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Происшествия

Пойманной в Псковской области петербурженке-наркодилеру грозит пожизненное заключение

Пожизненное лишение свободы грозит петербурженке, забравшей наркотики из тайника в Дедовичском районе Псковской области с целью их дальнейшего сбыта в Архангельской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пожизненное заключение грозит забравшей наркотики в Псковской области петербурженке и планировавшей сбыть их в Архангельской области. Фото: ПАИ

Следствие установило, что 51-летняя женщина, действуя в составе преступной группировки, через интернет пыталась сбыть наркотик, являющийся производным метилэфедрона. Общая масса наркотика составила 3 067 граммов, что является крупным размером.

Наркотики женщина получила от неизвестного участника организованной группы через тайник, который находился в Дедовичском районе. В дальнейшем она планировала сбыть наркотики в Архангельской области.

Однако женщина не смогла это сделать. О преступлении стало известно сотрудникам УМВД России по Псковской области. В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотик и задержали женщину-курьера.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 5 статьи 228.1 УК РФ. За совершение преступления женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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