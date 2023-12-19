Новогоднюю акцию «Оливье добра» запустили в Псковской области
Новогоднюю акцию «Оливье добра» запустила российская благотворительная организация «Детские деревни SOS» в Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.
Акция направлена на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без опеки близких.
До конца января 2024 года любой желающий может принять участие в инициативе – приготовить праздничный виртуальный салат.
Чтобы стать участником акции, нужно зайти на страницу акции, выбрать один из ингредиентов салата, а затем сделать пожертвование. Все собранные средства будут отправлены на нужды детей-сирот – помогут найти детям новую семью и получить профессиональную поддержку специалистов.
В качестве благодарности в канун Нового года участники акции получат праздничные открытки с рисунками подопечных организации «Детские деревни SOS».
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