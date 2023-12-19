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Великие Луки победили во Всероссийском конкурсе «Города для детей»

Великие Луки победили во Всероссийском конкурсе «Города для детей» в номинации «От сердца к сердцу». Об этом ПАИ сообщили в управлении образования администрации Великих Лук.

Великие Луки победили на Всероссийском конкурсе «Города для детей». Фото: Управление образования администрации Великих Лук

Награждение победителей конкурса прошло в Совете Федерации 18 декабря. Великие Луки признаны лидером в номинации «От сердца к сердцу» (оказание помощи и поддержки детям и семьям участников специальной военной операции, а также детям и семьям с детьми, проживающими на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей).

Ранее сообщалось, что студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Илья Воронов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Илье Воронову покорилась дисциплина «Строгий подъём на бицепс». Его результат составил 72,5 килограмма при собственном весе 65,8 килограмма.

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