Великие Луки победили во Всероссийском конкурсе «Города для детей»

13:44, 19 декабря 2023, ПАИ

Великие Луки победили во Всероссийском конкурсе «Города для детей» в номинации «От сердца к сердцу». Об этом ПАИ сообщили в управлении образования администрации Великих Лук.

Награждение победителей конкурса прошло в Совете Федерации 18 декабря. Великие Луки признаны лидером в номинации «От сердца к сердцу» (оказание помощи и поддержки детям и семьям участников специальной военной операции, а также детям и семьям с детьми, проживающими на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей).

Ранее сообщалось, что студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Илья Воронов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Илье Воронову покорилась дисциплина «Строгий подъём на бицепс». Его результат составил 72,5 килограмма при собственном весе 65,8 килограмма.