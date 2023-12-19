Стали известны имена победителей лучших хоровых и вокальных коллективов Псковской области

16:01, 19 декабря 2023, ПАИ

Итоги первого областного конкурса любительских школьных хоровых и вокальных коллективов «Есть для песен простор – это хор, это хор!» подвели в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В мероприятии поучаствовали представители из разных регионов Псковской области. Всего более 300 детей выступили с вокальными композициями.

По результатам конкурса победителями в номинации «Наши любимые песни» (младшая категория) стал младший хор Псковской гимназии № 28 с изучением основ православной культуры. Триумфатор в номинации «Нескучная классика» (младшая категория) – детский хоровой коллектив «Ступени» Центра образования Опочецкого района. Победитель в номинации «Поём всей семьёй» – семейный ансамбль «Поозерье» Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина».

Часть творческих коллективов получили дипломы второй и третьей степеней. Победителей наградили денежными и памятными призами.

О том, как проходил конкурс, смотрите в фоторепортаже ПАИ здесь.