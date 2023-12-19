Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 20 декабря
Облачная погода ожидается в Псковской области 20 декабря. Ночью местами прогнозируются мокрый снег и дождь, днём в большинстве районов – небольшие осадки. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 декабря 2023
Самые часто выявляемые виды рака у мужчин и женщин в Псковской области назвал онколог