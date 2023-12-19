Похитившие ребёнка брат с сестрой предстанут перед судом в Пскове

16:48, 19 декабря 2023, ПАИ

Брат с сестрой предстанут перед судом за похищение и ограбление ребёнка в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Преступление произошло 11 июня. Заметив 13-летнего ребёнка во дворе дома, 30-летний мужчина затащил его силой к себе домой, где находилась его сестра. Там они нашли у мальчика банковскую карту и отвели его к банкомату, чтобы снять с карточки деньги. Перед этим они зашли в кафе, где ребёнок оплатил злоумышленникам еду и напитки.

Помимо этого, женщина обвиняется в краже товаров в одном из магазинов Пскова.

В настоящий момент уголовное дело передано в суд.