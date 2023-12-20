Мороз, осадки или оттепель: какую погоду ожидать псковичам до Нового года
Весь остаток декабря характер погоды ожидается неустойчивым. В Псковской области прогнозируются перепады температур. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
«Относительно тёплые для декабря периоды будут сменяться прохладными, но по-прежнему температуры будут выше климатической нормы декабря. Мы ожидаем до 22-го числа сохранение такой же погоды, как сейчас. С небольшими осадками. Затем 21 и 22 декабря на нас начнёт влиять циклон, количество осадков увеличится. Осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождем», – подчеркнула Тала Нещадимова.
По её словам, в этот период ночные температуры могут быть отрицательными от -1–6 градусов, дневные – близкие к нулю. Затем постепенно поменяется характер погоды. Положительных температур станет больше, и такая погода сохранится до Нового года.
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