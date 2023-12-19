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Общество

Новый грейдер появился в автопарке Пушкиногорского района

Новый грейдер поступил в Пушкиногорский филиал «Псковавтодора», сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Оксаны Филипповой

Всего для филиалов «Псковавтодора» приобретено шесть грейдеров, отметил замруководителя предприятия Виталий Бондаренко. Новая техника выйдет на дороги после осмотра и наладки.

«Ни для кого не секрет, что новая техника крайне необходима нашему району: старая ломается, требует постоянного ремонта, а в условиях нынешней снежной зимы техника востребована вдвойне», – отметила Оксана Филиппова.

Вместе с Виталием Бондаренко и руководителем филиала Александром Костылевым они обсудили вопросы содержания дорог Пушкиногорского района, расчистки и вывоза снега, поступающих от населения жалоб, освещения на дорогах регионального значения, а также дорожные работы филиала, запланированные на 2024 год.

Ранее сообщалось, что новый автогрейдер пополнил автопарк «Куньяавтодора».

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