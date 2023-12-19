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Общество

Пскович хотел сводить девушку в театр, но нарвался на мошенников

Пскович хотел сводить девушку в театр, но нарвался на мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина познакомился в интернете с девушкой, которая предложила ему сходить в театр и скинула ссылку для покупки билетов на сумму 2 490 рублей. С карты псковича дважды списали указанную сумму, после чего девушка перестала отвечать на звонки.

Отдел дознания УМВД России по Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).

Городская прокуратура взяла дело под контроль.

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