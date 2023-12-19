Прокурор Псковской области проведёт приём жителей Себежского района
Прокурор Псковской области Андрей Мошков проведёт личный приём граждан в прокуратуре Себежского района 22 декабря в 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.
При себе необходимо иметь документы для рассматрения вопроса.
Прокуратура Себежского района находится по адресу: Себеж, улица Ленинская, 31.
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