Прокурор Псковской области проведёт приём жителей Себежского района

20:35, 19 декабря 2023, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков проведёт личный приём граждан в прокуратуре Себежского района 22 декабря в 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.

При себе необходимо иметь документы для рассматрения вопроса.

Прокуратура Себежского района находится по адресу: Себеж, улица Ленинская, 31.