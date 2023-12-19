«Изборский пряник» номинирован на премию «Народное признание»
«Изборский пряник» номинирован на общественную премию «Народное признание – 2023». Бренд поборется за звание лучшего в номинации «Наша марка».
«Изборский пряник» – это первая мастерская ремесленного печатного пряника в Псковской области. Этот бренд стал одним из признанных лидеров среди сувенирной продукции, с которой ассоциируется Псковская область. На протяжении 11 лет он завоёвывал эту позицию благодаря его автору Татьяне Мусатовой, отмечается в заявке.
Она переехала из Санкт-Петербурга в Псковскую область и купила хутор, который принадлежал Фёдору Лермонтову. На протяжении шести лет она занималась его реставрацией и параллельно строила мастерскую, в которой сейчас выпекаются пряники.
Татьяна Мусатова представляет свои работы на региональных, всероссийских и международных конкурсах. Так, в 2023 году пряник Татьяны Мусатовой «Скобарь» взял Гран-при в номинации «Гастрономический сувенир» на IX Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир».
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 декабря, 28 декабря стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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