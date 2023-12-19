«Изборский пряник» номинирован на премию «Народное признание»

21:17, 19 декабря 2023, ПАИ

«Изборский пряник» номинирован на общественную премию «Народное признание – 2023». Бренд поборется за звание лучшего в номинации «Наша марка».

«Изборский пряник» – это первая мастерская ремесленного печатного пряника в Псковской области. Этот бренд стал одним из признанных лидеров среди сувенирной продукции, с которой ассоциируется Псковская область. На протяжении 11 лет он завоёвывал эту позицию благодаря его автору Татьяне Мусатовой, отмечается в заявке.

Она переехала из Санкт-Петербурга в Псковскую область и купила хутор, который принадлежал Фёдору Лермонтову. На протяжении шести лет она занималась его реставрацией и параллельно строила мастерскую, в которой сейчас выпекаются пряники.

Татьяна Мусатова представляет свои работы на региональных, всероссийских и международных конкурсах. Так, в 2023 году пряник Татьяны Мусатовой «Скобарь» взял Гран-при в номинации «Гастрономический сувенир» на IX Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир».

Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.