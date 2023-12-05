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Псковичи вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Псковичи вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Общенациональный финал конкурса проходил в Твери с 1 по 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.

Псковичи вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Фото здесь и далее: пресс-служба ТИЦ Псковской области

Псковскую область достойно представили:

  • в номинации «Гастрономический сувенир» Гран-при занял пряник Татьяны Мусатовой «Скобарь»;
  • в номинации «Сувенир туристического маршрута» Гран-при – сказка-раскраска «Путешествие Кота-Барона» также Татьяны Мусатовой;
  • в номинации «Гастрономический сувенир (напитки) в категории «экономкласс (до 200 рублей)» первое место занял псковский квас от «Пивоварни Купца Лапина»;
  • в номинации «Туристический сувенир для детского туризма» второе место – «Чудь псковская» Юлии Бредис из Пскова;
  • второй год в конкурсе за звание лучших боролись магазины туристической сувенирной продукции. Псков в номинации «Туристическая сувенирная лавка» представлял магазин Avec Plaisir Souvenirs и занял второе место;
  • в номинации «Линейка туристических сувениров региона» третье место заняла коллекция пряников ручной работы мастерской «Изборский пряник»;
  • в номинации «Сувенир города» третье место – кукла-травница Аллы Фомченко из Пскова;
  • в номинации «Сувенир региона» третье место – пряник ручной работы Юлии Новиковой и Андрея Герасимова из Пскова.

  • Псковичи вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»
    Фото: пресс-служба ТИЦ Псковской области.
  • Псковичи вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»
    Фото: пресс-служба ТИЦ Псковской области.
  • Псковичи вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»
    Фото: пресс-служба ТИЦ Псковской области.
  • Псковичи вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»
    Фото: пресс-служба ТИЦ Псковской области.

Отметим, что Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года по инициативе Геннадия Шаталова. Участие псковичей в церемонии вручения наград победителям конкурса организовал Туристский информационный центр Псковской области.

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