70 работодателей Псковской области получили субсидии за наём сотрудников

09:58, 20 декабря 2023, ПАИ

Расходы 70 работодателям компенсировало отделение Социального фонда России по Псковской области за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

За два года действия программы отделение СФР по Псковской области перечислило предприятиям компенсации на сумму более девяти миллионов рублей, 4,5 миллиона – в текущем году.

Всего в программе приняли участие 70 работодателей, работой обеспечили 213 жителей Псковской области.

Субсидии получили работодатели, которые трудоустроили безработных граждан; сотрудников, уволенных в связи с ликвидацией организаций; работников, находящихся под угрозой увольнения; молодёжь, не достигшую 30 лет; ветеранов боевых действий, участвовавших или содействовавших выполнению задач в рамках специальной военной операции (СВО); членов семей военнослужащих, погибших в ходе СВО; беженцев с Украины.

На момент оформления трудового договора человек должен находиться в поиске работы, состоять на учёте в службе занятости, а также не являться индивидуальным предпринимателем или директором в организации, отметили в СФР.

Юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут претендовать на субсидию, если их предприятия зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по зарплате, налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам.

Механизм действия программы простой – предприятию нужно подать заявление и список свободных вакансий через личный кабинет на портале «Работа России».

После этого служба занятости должна направить список кандидатов, которых можно принять в штат. Через месяц после трудоустройства безработного гражданина из представленного списка работодатель может обратиться за выплатами через личный кабинет страхователя на сайте СФР.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Первый платёж работодатель сможет получить через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Псковичей, которые ходят получить консультацию по интересующим их вопросам, просят обратиться по телефону 8-800-200-00-98 (звонок бесплатный).