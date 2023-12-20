Глава Пскова поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником
Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником.
«Ваша служба является одним из важнейших элементов обеспечения национальной безопасности страны. Ваша работа требует высокой ответственности, профессионализма и преданности своему делу. Вы защищаете нашу Родину от внешних и внутренних угроз, обеспечиваете безопасность государства и его граждан», - подчеркнул глава города.
Он поблагодарил сотрудников ФСБ за работу и пожелал им здоровья, благополучия, успехов в службе и личной жизни. «Пусть каждый день будет наполнен новыми достижениями и победами», - подытожил Борис Елкин.
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