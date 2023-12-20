Индекс оливье: в Псковской области подешевел самый популярный новогодний салат
Набор продуктов для салата оливье подешевел в Псковской области. Индекс оливье подсчитала редакция издания «АиФ-Псков».
Для определения стоимости салата взят классический рецепт – без моркови и лука. При расчёте индекса ориентир был на средние цены в сетевых магазинах с учётом скидок и акций.
В итоге получилось, что для приготовления 2,1 килограмма «Оливье» на докторскую колбасу надо выделить 160 рублей, на картофель – 12 рублей, на куриные яйца – 47 рублей, на зелёный консервированный горошек – 100 рублей, на солёные огурцы – 110 рублей и на майонез – 70 рублей. Итого – 499 рублей, то есть одна порция сала весом чуть более 200 граммов будет стоить 49 рублей 90 копеек.
Стоимость можно снизить и еще немного, так как в каждой торговой сети есть продукты под собственной маркой, которые стоят дешевле аналогов. В результате, если покупать ингредиенты для оливье в разных торговых сетях, выбирая самые дешёвые продукты, то салат обойдётся всего в 329 рублей.
Сэкономить на яйцах можно, если купить их поштучно: в этом случае цена составит 10 рублей за яйцо. Такое предложение появилось недавно в магазинах одной из торговых сетей.
Несмотря на то что повышение цен на продукты очевидно, индекс оливье в Псковской области снизился: в прошлом году стоимость ингредиентов для салата была выше на 4 рубля. Тем не менее блюдо подешевело примерно на 0,8%. Произошло это за счёт снижения цен на огурцы и картофель. По сравнению с 2021 годом оливье подорожал на 41 рубль 50 копеек (8,3%).
«АиФ-Псков» провёл опрос в соцсетях, в котором 78,91%, или 1010 человек, заявили, что оливье на их новогоднем столе будет обязательно. Ещё 138 респондентов, или 8,13%, ничего против этого блюда не имеют, но готовить не будут в расчёте на то, что его принесёт кто-то из гостей. 138 участников опроса, или 10,78%, вынуждены отказаться от салата из-за высоких цен на яйца. Только 2,19%, или 28 проголосовавших, не собираются есть оливье, так как придерживаются здорового питания.
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