Александр Котов поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

10:28, 20 декабря 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников УФСБ России по Псковской области с Днём работника органов безопасности Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Защита национальных интересов, обеспечение безопасности и целостности государства, сохранение незыблемости конституционного строя – во все времена органы госбезопасности играли важную роль в судьбе нашей страны, оберегая Отечество от внешних и внутренних угроз», – подчеркнул Александр Котов.

В современных реалиях усилия Федеральной службы безопасности сосредоточены на противодействии терроризму, экстремизму, криминалу и коррупции. Решая многоплановые задачи по укреплению национальной безопасности, сотрудники спецслужб демонстрируют высочайший профессионализм, решительность, личное мужество и беззаветную преданность Родине, отметил спикер областного Собрания.

«Вдохновляясь примерами ветеранов, посвятивших жизнь служению стране и народу, сегодняшнее поколение работников органов безопасности с честью продолжает дело предшественников и является надёжной опорой государства», – подчеркнул Александр Котов и пожелал сотрудникам ФСБ успешного выполнения поставленных задач, здоровья, удачи и благополучия.