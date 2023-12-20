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Александр Котов поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников УФСБ России по Псковской области с Днём работника органов безопасности Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Защита национальных интересов, обеспечение безопасности и целостности государства, сохранение незыблемости конституционного строя – во все времена органы госбезопасности играли важную роль в судьбе нашей страны, оберегая Отечество от внешних и внутренних угроз», – подчеркнул Александр Котов.

В современных реалиях усилия Федеральной службы безопасности сосредоточены на противодействии терроризму, экстремизму, криминалу и коррупции. Решая многоплановые задачи по укреплению национальной безопасности, сотрудники спецслужб демонстрируют высочайший профессионализм, решительность, личное мужество и беззаветную преданность Родине, отметил спикер областного Собрания.

«Вдохновляясь примерами ветеранов, посвятивших жизнь служению стране и народу, сегодняшнее поколение работников органов безопасности с честью продолжает дело предшественников и является надёжной опорой государства», – подчеркнул Александр Котов и пожелал сотрудникам ФСБ успешного выполнения поставленных задач, здоровья, удачи и благополучия.

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