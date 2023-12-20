Итоги детского фестиваля скалолазания «Новогодний марафон» подвели в Пскове

11:47, 20 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги детского фестиваля скалолазания «Новогодний марафон», который прошёл в СРП «Простория» в Пскове 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

В марафоне приняли участие 36 юных скалолазов из Пскова и Себежа.

Победителями соревнований стали Диана Иванова и Иван Кушаков.

Напомним, что 23 декабря в Пскове состоится Кубок Пскова по скалолазанию «Новогодний марафон» в дисциплине «боулдеринг». В рамках турнира спортсмены будут соревноваться в новогодней атрибутике.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».