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Кубок города по скалолазанию «Новогодний марафон» пройдёт в Пскове

Кубок Пскова по скалолазанию «Новогодний марафон» в дисциплине «боулдеринг» пройдёт в спортивно-развлекательном центре «Простория» 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

Кубок города по скалолазанию «Новогодний марафон» пройдёт в Пскове. Фото: Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области

В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены. Турнир пройдёт в двух возрастных категориях 2009-2013 годов рождения и 2008 года рождения и старше.

Отметим, что в рамках мероприятия спортсмены обязаны иметь новогоднюю атрибутику.

Марафон пройдёт в один этап по фестивальной системе. Лазание состоится на открытых трассах. Участникам предоставят два часа для прохождения всех трасс.

Призёров и победителей турнира наградят кубками, медалями и подарками.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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