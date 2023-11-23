Кубок города по скалолазанию «Новогодний марафон» пройдёт в Пскове

17:20, 23 ноября 2023, ПАИ

Кубок Пскова по скалолазанию «Новогодний марафон» в дисциплине «боулдеринг» пройдёт в спортивно-развлекательном центре «Простория» 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены. Турнир пройдёт в двух возрастных категориях 2009-2013 годов рождения и 2008 года рождения и старше.

Отметим, что в рамках мероприятия спортсмены обязаны иметь новогоднюю атрибутику.

Марафон пройдёт в один этап по фестивальной системе. Лазание состоится на открытых трассах. Участникам предоставят два часа для прохождения всех трасс.

Призёров и победителей турнира наградят кубками, медалями и подарками.

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