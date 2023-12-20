«Экопром» просит собственников контейнерных площадок своевременно очищать их от снега

14:41, 20 декабря 2023, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» призвал органы местного самоуправления, коммунальные службы и должностных лиц оперативно принимать меры по расчистке дорог, контейнерных площадок и подъездных путей к ним, а также проводить противогололёдную обработку дорожного покрытия. Сообщение опубликовано в группе «Мехуборка. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Это обеспечит безопасность на дорогах и продлит срок службы контейнеров для ТКО. Кроме того, это обеспечит бесперебойное функционирование организации, так как своевременная расчистка дорог и проездов от снега, как и самих контейнерных площадок, имеет принципиально важное значение для качественного оказания услуги по вывозу отходов.

Так, лёд на дорогах и площадках может создавать трудности для маневрирования транспорта. При этом вмёрзшие баки невозможно сдвинуть с мест. Промерзая, лёд оказывает давление на контейнер, что может привести к его порче. Вместе с этим образование льда делает поверхность скользкой, что может привести к несчастным случаям и травмированию не только работников, но и пользователей контейнерных площадок.

«До наступления морозов ещё есть время расчистить контейнерные площадки и мусорные баки от снега. Ответственным лицам уже сегодня нужно приступить к работам, позволяющим регоператору беспрепятственно оказывать услугу по обращению с ТКО», – отметили в «Экопроме».

Регоператор также перечислил, кто отвечает за состояние контейнерных площадок в Псковской области:

органы местного самоуправления;

управляющая организация;

товарищество собственников жилья;

иные собственники контейнерной площадки (юридические лица и индивидуальные предприниматели).

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