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Общество

«Экопром» просит собственников контейнерных площадок своевременно очищать их от снега

Филиал ООО «Экопром» призвал органы местного самоуправления, коммунальные службы и должностных лиц оперативно принимать меры по расчистке дорог, контейнерных площадок и подъездных путей к ним, а также проводить противогололёдную обработку дорожного покрытия. Сообщение опубликовано в группе «Мехуборка. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Экопром» просит собственников контейнерных площадок своевременно очищать их от снега. Фото здесь и далее: «Мехуборка. Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Это обеспечит безопасность на дорогах и продлит срок службы контейнеров для ТКО. Кроме того, это обеспечит бесперебойное функционирование организации, так как своевременная расчистка дорог и проездов от снега, как и самих контейнерных площадок, имеет принципиально важное значение для качественного оказания услуги по вывозу отходов.

Так, лёд на дорогах и площадках может создавать трудности для маневрирования транспорта. При этом вмёрзшие баки невозможно сдвинуть с мест. Промерзая, лёд оказывает давление на контейнер, что может привести к его порче. Вместе с этим образование льда делает поверхность скользкой, что может привести к несчастным случаям и травмированию не только работников, но и пользователей контейнерных площадок.

«До наступления морозов ещё есть время расчистить контейнерные площадки и мусорные баки от снега. Ответственным лицам уже сегодня нужно приступить к работам, позволяющим регоператору беспрепятственно оказывать услугу по обращению с ТКО», – отметили в «Экопроме».

Регоператор также перечислил, кто отвечает за состояние контейнерных площадок в Псковской области:

  • органы местного самоуправления;
  • управляющая организация;
  • товарищество собственников жилья;
  • иные собственники контейнерной площадки (юридические лица и индивидуальные предприниматели).

Реклама. ООО «Экопром».

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