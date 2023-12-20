Псковичи исполнят новогоднюю мечту подростка из Запорожской области
До конца года представители Псковской области исполнят мечту подростка из Бердянска Запорожской области. Шарик с федеральной ёлки желаний снял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках Дня региона на выставке «Россия». Заветная мечта парня – велосипед.
«До конца года сделаем», – сказал Михаил Ведерников.
Кроме того, будут исполнены два желания детей из Ростова-на-Дону и Крыма.
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