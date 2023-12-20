На «Ёлке желаний» Михаил Ведерников пообещал исполнить мечты детей из Крыма и Ростова-на-Дону

10:56, 20 декабря 2023, ПАИ

На «Ёлке желаний» губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал исполнить мечты детей из Крыма и Ростова-на-Дону. На выставке «Россия» на ВДНХ глава региона принял участие во всероссийской акции по исполнению заветных желаний ребят.

Михаил Ведерников снял с елки несколько «игрушек» с пожеланиями. Ему досталось послание от шестилетней девочки из Ростова-на-Дону, которая мечтает о поездке на море, и от мальчика из Крыма, он рассказал, что хотел бы получить в подарок электронную книгу.

«До Нового года постараемся исполнить», - пообещал Михаил Ведерников, а мечту с поездкой на море глава региона выполнит, «когда станет теплее».

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что на региональной «Ёлке желаний» он исполнит мечты нескольких ребят из Псковской области.

Напомним, сегодня на выставке «Россия» проходит день Псковской области.