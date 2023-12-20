Псковский район и Бешенковичский район Витебской области подписали соглашение о сотрудничестве
Псковский район Псковской области и Бешенковичский район Витебской области (Республика Беларусь) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Псковского района Наталья Федорова и председатель райисполкома Бешенковичского района Галина Унукович, сообщает корреспондент ПАИ.
«Для нас большая честь подписать соглашение в День Псковской области на выставке «Россия». Общение и сотрудничество районов Псковской и Витебской областей началось давно. А с Бешенковичским районом мы давно общаемся и нашли точки взаимодействия. Братство между нашими народами только крепнет, когда муниципалитеты укрепляют связи между собой», – отметила Наталья Федорова.
«Будем сотрудничать во всех сферах: образовании, культуре и туризме. Для нас это очень важно», – отметила Галина Унукович.
«Посещая выставку «Россия», восторгаешься мощностью, широтой, масштабностью России», – поделилась она впечатлением от увиденного.
20 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит День Псковской области.
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