Псковский район и Бешенковичский район Витебской области подписали соглашение о сотрудничестве

13:41, 20 декабря 2023, ПАИ

Псковский район Псковской области и Бешенковичский район Витебской области (Республика Беларусь) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Псковского района Наталья Федорова и председатель райисполкома Бешенковичского района Галина Унукович, сообщает корреспондент ПАИ.

«Для нас большая честь подписать соглашение в День Псковской области на выставке «Россия». Общение и сотрудничество районов Псковской и Витебской областей началось давно. А с Бешенковичским районом мы давно общаемся и нашли точки взаимодействия. Братство между нашими народами только крепнет, когда муниципалитеты укрепляют связи между собой», – отметила Наталья Федорова.

«Будем сотрудничать во всех сферах: образовании, культуре и туризме. Для нас это очень важно», – отметила Галина Унукович.

«Посещая выставку «Россия», восторгаешься мощностью, широтой, масштабностью России», – поделилась она впечатлением от увиденного.

20 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит День Псковской области.