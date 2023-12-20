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День Псковской области начался на выставке «Россия»

День Псковской области открылся на выставке-форуме «Россия» в среду, 20 декабря, передает корреспондент ПАИ.

Губернатор Михаил Ведерников открыл День Псковской области на выставке "Россия". Фото: ПАИ

«Псковская область - колыбель православной веры, земля с тысячелетней историей, воинскими традициями, удивительной природой и самобытной культурой приграничного региона. Смысл региона - Россия начинается здесь, потягнем за Отечество! На этих двух постулатах держится все», – сказал губернатор региона Михаил Ведерников, открывая программу Дня Псковской области.

Глава региона остановился на современных достижениях Псковской области в сферах образования, туризма, культуры, в социальной сфере, рассказал о знаковых личностях, связанных с Псковщиной.

«Работы, безусловно, еще много, но и планы у нас очень большие. Уже сейчас Псковская область - это самобытный, комфортный, красивый регион, который вдохновляет и дает силы для новых свершений и новых побед. Приезжайте посмотреть, где начинается Россия, посмотреть и прикоснуться», – пригласил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников вручил сертификат на поездку в Псковскую область победителям беспроигрышной лотереи. Фото: ПАИ

Михаил Ведерников также вручил сертификат на поездку в регион победителям беспроигрышной лотереи, которая проходила на стенде Псковской области. Ими стала семейная пара из Санкт-Петербурга.

Фото: ПАИ

На церемонии открытия Дня Псковской области на выставке «Россия» для гостей выступили брасс-квинтет музыкантов Псковского губернаторского симфонического оркестра. Чтецы и актеры из Великолукского театра драмы под музыку Георгия Свиридова читают выдержки из «Метели» Александра Пушкина.

Ростовые персонажи «Лукоморья» от театра «Трикстер» в течение дня будут ходить по выставке и зазывать на стенд Псковской области.

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