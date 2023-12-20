Строительство площадки для выгула собак завершается в Великих Луках
Строительство площадки для выгула собак завершается в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Властям Великих Лук поступало много просьб от жителей о необходимости создания специальных зон для выгула и дрессировки собак.
В ходе всеобщего голосования великолучане выбрали территорию напротив дома № 59, корпус № 1 на проспекте Ленина для обустройства площадки для выгула собак. В настоящее время строительство объекта завершается, уточнили в пресс-службе.
«Экопром» просит собственников контейнерных площадок своевременно очищать их от снега
Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов станет гостем программы «Среда обитания»
Гастрономическое представление «Псковская еда» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ