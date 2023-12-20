Строительство площадки для выгула собак завершается в Великих Луках

13:44, 20 декабря 2023, ПАИ

Строительство площадки для выгула собак завершается в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Властям Великих Лук поступало много просьб от жителей о необходимости создания специальных зон для выгула и дрессировки собак.

В ходе всеобщего голосования великолучане выбрали территорию напротив дома № 59, корпус № 1 на проспекте Ленина для обустройства площадки для выгула собак. В настоящее время строительство объекта завершается, уточнили в пресс-службе.