Мужчина погиб в сенозаготовительной машине в Великих Луках
Мужчина погиб в сенозаготовительной машине в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Мужчина попал в сенозаготовительную машинуФото: ПАИ
По предварительным данным, 40-летний мужчина погиб, попав под пресс во время заготовки сена на улице Тургенева.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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