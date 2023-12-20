Мужчина погиб в сенозаготовительной машине в Великих Луках

15:34, 20 декабря 2023, ПАИ

Мужчина погиб в сенозаготовительной машине в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Мужчина попал в сенозаготовительную машину Фото: ПАИ

По предварительным данным, 40-летний мужчина погиб, попав под пресс во время заготовки сена на улице Тургенева.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.