Девять лет за решёткой проведёт пскович за убийство женщины

16:02, 20 декабря 2023, ПАИ

Девять лет в тюрьме проведёт пскович за убийство женщины, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что в январе текущего года мужчина распивал алкоголь в своей квартире с женщиной, с которой познакомился в интернете. В состоянии алкогольного опьянения она стала вести себя аморально. Хозяин квартиры попросил женщину уйти, однако она не отреагировала на просьбу. Тогда мужчина нанёс ей 20 ударов кулаками, а также посторонним предметом. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил выплатить расходы за погребение, а также компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей дочери погибшей женщины.