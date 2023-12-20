Необычные турмаршруты презентовала Псковская область на площадке Минэкономразвития

17:44, 20 декабря 2023, ПАИ

Туристский потенциал презентовала Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия» сегодня, 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Презентация прошла в декоративно-иммерсивном выставочном павильоне «Туризм». За последние десять лет турпоток в Псковскую область вырос на 44 %. Это связано с развитием инфраструктуры и созданием новых турпредложений и объектов. Гости выставки «Россия» смогли узнать о преимуществах всесезонного отдыха в Псковской области, необычных турмаршрутах, о гастро- и экотуризме.

В рамках выставки презентовали национальный маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» – это фруктовые и ягодные плантации, сыроварение, ткачество, а также кухня народа сето. Представили вниманию зрителей и маршрут «Александр Невский – имя России».

Участники мероприятия от авторов проекта «Хлебный хутор» узнали о сохранении традиций хлебопечения, гончарного мастерства и ткачества, а владельцы улиточной фермы рассказали об этапах создания изысканного деликатеса для настоящих гурманов.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.