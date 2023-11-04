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Официальное открытие выставки «Россия» проходит на ВДНХ

Открытие выставки-форума «Россия» проходит на ВДНХ, передает пресс-служба Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Фото: ПАИ

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На этой выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке будут представлены новый слоган регионакопия меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, гости смогут совершить виртуальную прогулку по региону и увидеть мультимедийные спектакли об исторических личностях. 

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил подписчиков посетить стенд региона на выставке ​«Россия» на ВДНХ в Москве. Помимо этого, на выставке псковичи запустят колесо фортуны, а гости регионального стенда смогут получить подарки

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