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Общество

Директор псковской управляйки предложил принять закон о двойном адресе

Принять закон о двойном адресе для упрощения присоединения улиц Псковского района к областному центру предложил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Директор псковской управляйки предложил принять закон о двойном адресе. Фото: ПАИ

Он отметил, что нормально относится к идее присоединения улиц Владимирской и Никольской к городу, однако, по мнению Андрея Тарасова, необходимо продумать решение ряда проблемных вопросов.

«Прежде всего это проблема с переделкой документов, внесением изменений. Тут можно банально сказать: «Люди, решайте сами», – либо озадачить наших депутатов, сенаторов от Псковской области и сказать, например: давайте примем закон о двойном адресе. Например, пускай адрес деревня Родина, улица Владимирская и Псков, улица Владимирская будут тождественными. <...> Это даже можно принять на какой-то срок: 10-15 лет», – пояснил директор управляющей компании.

По мнению Андрея Тарасова, это сильно упростит людям жизнь в плане внесения изменений в свои регистрационные данные.

«Это будет прорыв в бюрократической системе, который позволит нам двигаться дальше в вопросах приграничного присоединения. Эти вопросы для Пскова сейчас будут стоять остро, не только с Борисовичами и Завеличенской волостью – с улицей Окольной, Александровским проездом», – пояснил гость студии.

Также он высказал мнение, что легче было бы провести все планируемые объединения, касающиеся Пскова и Псковского района, единовременно.

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