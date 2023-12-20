Световые фигуры установили у детской школы искусств в Невеле

20:13, 20 декабря 2023, ПАИ

Монтаж новых световых фигур завершился в сквере у детской школы искусств в Невеле, сообщает в своём Telegram-канале глава Невельского района Олег Майоров.

«Сказочные новогодние шары не только создают новогоднее настроение, но и станут прекрасной фотозоной для невельчан», – написал глава района.

Он также призвал граждан бережно относиться к объектам благоустройства и пресекать акты вандализма, чтобы украшения прослужили не один год.

Ранее сообщалось, что в Невеле установили современные инсталляции – фигуру «2024» и световые арки.