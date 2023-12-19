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Общество

Невель продолжают украшать к Новому году

Монтаж украшений к Новому году продолжается в Невеле, сообщил в своём Telegram-канале глава Невельского района Олег Майоров.

Невель продолжают украшать к Новому году. Фото здесь и далее из Telegram-канала Олега Майорова

«Атмосферу зимней сказки создают современные инсталляции и световые фигуры. Но главный атрибут праздника, новогодняя ель, уже украшенная, до сих пор не зажглась разноцветной гирляндой. К сожалению, в ходе монтажа оборудования выявлена неисправность шкафа управления гирляндой. Подрядчик уже принимает меры к устранению неисправности, обещает подключить ёлку до конца недели», – написал Олег Майоров.

Ранее сообщалось, что новогодние украшения появились в центральном парке Куньи. Кроме того, праздничные огни зажглись на главных ёлках в Палкинском и Красногородском районах.

Напомним также, 5 января в Полистовском заповеднике, в деревне Гоголево Локнянского района, пройдут Святки.

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