Невель продолжают украшать к Новому году
Монтаж украшений к Новому году продолжается в Невеле, сообщил в своём Telegram-канале глава Невельского района Олег Майоров.
«Атмосферу зимней сказки создают современные инсталляции и световые фигуры. Но главный атрибут праздника, новогодняя ель, уже украшенная, до сих пор не зажглась разноцветной гирляндой. К сожалению, в ходе монтажа оборудования выявлена неисправность шкафа управления гирляндой. Подрядчик уже принимает меры к устранению неисправности, обещает подключить ёлку до конца недели», – написал Олег Майоров.
Ранее сообщалось, что новогодние украшения появились в центральном парке Куньи. Кроме того, праздничные огни зажглись на главных ёлках в Палкинском и Красногородском районах.
Напомним также, 5 января в Полистовском заповеднике, в деревне Гоголево Локнянского района, пройдут Святки.
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