Гуманитарную помощь бойцам СВО передали сотрудники избиркомов Псковской области
Гуманитарную помощь бойцам СВО передали сотрудники избирательной системы Псковской области – члены облизбиркома, территориальных и участковых комиссий, сотрудники аппарата, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального избиркома.
Закуплены и переданы в Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области: бензогенераторы (семь штук), наборы инструментов (восемь штук), комплект шин (шипованных) на УАЗ и «Газель», сапоги (30 пар), масло моторное, термоноски (100 пар), стельки (250 пар), спальные мешки (25 штук), а также собственноручно связанные носки.
Узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию можно с помощью специальной интерактивной карты, которая доступна по ссылке.
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