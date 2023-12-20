Гуманитарную помощь бойцам СВО передали сотрудники избиркомов Псковской области

20:54, 20 декабря 2023, ПАИ

Гуманитарную помощь бойцам СВО передали сотрудники избирательной системы Псковской области – члены облизбиркома, территориальных и участковых комиссий, сотрудники аппарата, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального избиркома.

Закуплены и переданы в Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области: бензогенераторы (семь штук), наборы инструментов (восемь штук), комплект шин (шипованных) на УАЗ и «Газель», сапоги (30 пар), масло моторное, термоноски (100 пар), стельки (250 пар), спальные мешки (25 штук), а также собственноручно связанные носки.

Узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию можно с помощью специальной интерактивной карты, которая доступна по ссылке.