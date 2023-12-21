Наталья Мельникова: Вариант трехдневного голосования даёт больше возможностей избирателям

10:17, 21 декабря 2023, ПАИ

Утверждённый формат трёхдневного голосования на выборах президента России прокомментировала управляющая отделением Соцфонда России по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Наталья Мельникова.

«Центризбирком утвердил многодневный формат голосования на выборах президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. С такой системой голосования псковичи уже знакомы по предыдущим выборам, она стала востребована многими гражданами. Исполнить гражданский долг можно в удобный день, а не только в ограниченный выходной, как ранее. Вариант трехдневного голосования дает больше гибкости, значительно больше людей сможет прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно по сравнению с однодневным голосованием, а это – повышение легитимности выборов», – сказала Наталья Мельникова.

Ранее стало известно, что 16 претендентов подали заявки на должность президента РФ. Новости о предстоящих выборах президента России в 2024 году читайте в специальном сюжете ПАИ здесь.