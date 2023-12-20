16 претендентов подали заявки на должность президента РФ – Центризбирком
Центральная избирательная комиссия получила заявки от 16 претендентов на должность президента РФ, об этом на пресс-конференции сообщила глава ЦИК Элла Панфилова.
Председатель отметила, что предвыборная кампания вступила в активную фазу, и подчеркнула готовность ЦИК к работе с новыми заявками в соответствии с установленными законом процедурами.
Выборы президента в России пройдут 17 марта 2024 года. Владимир Путин примет участие в президентских выборах.
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