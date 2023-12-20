16 претендентов подали заявки на должность президента РФ – Центризбирком

12:56, 20 декабря 2023, ПАИ

Центральная избирательная комиссия получила заявки от 16 претендентов на должность президента РФ, об этом на пресс-конференции сообщила глава ЦИК Элла Панфилова.

Председатель отметила, что предвыборная кампания вступила в активную фазу, и подчеркнула готовность ЦИК к работе с новыми заявками в соответствии с установленными законом процедурами.

Выборы президента в России пройдут 17 марта 2024 года. Владимир Путин примет участие в президентских выборах.