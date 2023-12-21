Более семи миллионов рублей украли мошенники у жительницы Псковской области

11:28, 21 декабря 2023, ПАИ

Более семи миллионов рублей украли мошенники у жительницы Островского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, на протяжении некоторого периода времени жительнице Островского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранителями. При этом они настойчиво предлагали собеседнице под предлогом якобы пресечения попыток несанкционированного доступа к её счетам самой срочно перевести сбережения на «безопасные счета». Речь шла вплоть до продажи недвижимости. Женщина поддалась на уловки неизвестных. В результате она потеряла более семи миллионов рублей.

Когда она поняла, что её обманули, то обратилась в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

Напомним, что ранее псевдоцелительницу, которая обещала снять с женщины порчу, задержали в Великих Луках.