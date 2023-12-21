Более 50 мастеров и фермеров представят свои изделия на ярмарке «ART-ель» в Пскове

16:55, 21 декабря 2023, ПАИ

Более 50 мастеров и фермеров представят свои изделия на ярмарке «ART-ель» в Пскове, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Во дворе Дома Беклешова посетителей ярмарки новогодних подарков ждут крафтовые сыры, колбаса, мармелад, сухофрукты, квас, лимонад, горячие угощения и напитки. В здании Центра туризма можно будет приобрести подарки ручной работы: игрушки, украшения, косметику, предметы интерьера, сладости.

На ярмарке посетители смогут увидеть её символ – кованую арт-ель работы псковского кузнеца Евгения Вагина.

Гостей также ждёт фольклорно-игровая программа и спектакль «Мороз Иванович». Все желающие смогут принять участие в конкурсе новогодней выпечки. Среди гостей ярмарки будет проведён розыгрыш подарков от псковских мастеров.

Ярмарка новогодних подарков «ART-ель» будет работать с 12:00 до 18:00 23 и 24 декабря.