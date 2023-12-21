Михаил Ведерников рекомендовал главам районов не скромничать в деле уборки снега

15:26, 21 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании в правительстве региона рекомендовал главам районов не скромничать в деле уборки дорог от снега.

«Псковавтодор – наше региональное предприятие, которое мы поддерживаем в работоспособном состоянии. Не скромничайте, обращайтесь за помощью», – сказал губернатор, обращаясь к коллегам в муниципалитетах.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов отметил, что после обильных снегопадов с просьбой помочь к нему обратились лишь из Опочецкого, Великолукского, Плюсского и Стругокрасненского районов.

Он также добавил, что дополнительная снегоуборочная техника оперативно включилась «в бой на местах». «Не хочу искать оправданий, но, когда единовременно выпадает такой объём снега, даже этой техники недостаточно. Тут, конечно, нужно сообразно обращениям граждан корректировать приоритетность уборки», – заключил Станислав Стармолотов.