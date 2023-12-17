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Великолучанам напомнили, куда можно обратиться с жалобами на неубранный снег и сосульки

В администрации Великих Лук горожанам напомнили, куда можно обратиться с жалобами на неубранный снег и сосульки.

Фото: ПАИ

 
По поводу:

  • уборки дорог и тротуаров – в МП «Спецавтохозяйство»: 7-80-38; 
  • дефектов дорожного полотна – в МУП «ДСУ города Великие Луки»: 3-96-87; 
  • уборки скверов и парковых зон – в МП «Зеленхоз»: 7-19-40. 

По поводу уборки дворовых территорий многоквартирных домов необходимо обращаться в свою управляющую организацию по следующим номерам телефонов:  

  • ООО «УК «Город на Ловати»: 6-92-39 (приёмная), 6-92-40 (мастера); 
  • ООО «УК «Центр города»: 6-99-09 (приёмная), 6-99-05 (мастера); 
  • МП «Радист» и УК «Управляющая организация – Радист»: 3-86-36 (приёмная), 3-06-20 (мастера); 
  • ООО «УК «Заречный район»: 7-32-00 (приёмная), 7-10-90 (мастера);
  • ООО «УК «Новый микрорайон»: 6-98-60 (приёмная), 6-98-36 (техотдел); 
  • МУП «Жилсервис»: 6-98-60 (приёмная); 
  • ООО «УК Новострой»: 4-52-06, 8-911-698-97-03 (мастера). 

В случае если многоквартирный дом находится под управлением ТСЖ или ЖСК (ПЖСК), можно обратиться к председателю вашего ТСЖ или ЖСК (ПЖСК). 

Также можно обратиться в МУ «УЖКХ города Великие Луки», в том числе с жалобами на бездействие управляющих организаций, ТСЖ или ЖСК (ПЖСК) и муниципальных предприятий: 

  • жалобы на бездействие управляющих компаний (ТСЖ или ЖСК, ПЖСК): 3-02-08, 3-72-51; 
  • жалобы на уборку городских улиц (дорог и тротуаров): 3-62-43;
  • жалобы на уборку частного сектора: 5-27-95. 

Кроме того, можно оставить заявку на уборку городских территорий, позвонив по телефону единой дежурной диспетчерской службы 3-63-74. 

Если заявки не принимают, можно написать личное сообщение в аккаунты администрации города в социальных сетях, а также обратиться к депутату по округу.

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