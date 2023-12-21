Стал известен график работы МРЭО в Пскове в новогодние праздники
Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений региона во время новогодних праздников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Псковской области.
30 декабря и 3-5 января – рабочие дни. 31 декабря, 1-2 и 6-8 января – выходные дни.
В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получить государственные услуги в электронном виде с использованием сайта госуслуг.
При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.
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