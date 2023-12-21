Стал известен график работы МРЭО в Пскове в новогодние праздники

15:40, 21 декабря 2023, ПАИ

Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений региона во время новогодних праздников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Псковской области.

30 декабря и 3-5 января – рабочие дни. 31 декабря, 1-2 и 6-8 января – выходные дни.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получить государственные услуги в электронном виде с использованием сайта госуслуг.

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.