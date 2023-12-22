19-летняя псковичка целый учебный год незаконно получала соцвыплаты

09:48, 22 декабря 2023, ПАИ

19-летняя псковичка целый учебный год незаконно получала соцвыплаты. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

В августе 2022 года псковская студентка обратилась в отдел Фонда пенсионного и социального страхования с тем, чтобы ей назначили страховую пенсию по потере кормильца. Девушку предупредили о необходимости извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплат. В ноябре 2022 года девушку отчислили, но об этом она предпочла не сообщать.

Таким образом, с ноября 2022 года по май 2023 года она совершила хищение денежных средств в сумме 99 685 руб. 90 коп., обратив их в свою пользу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.