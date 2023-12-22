Первые домовладения подключили в Дедовичах в рамках догазификации
Внутрипоселковый газопровод протяженностью более восьми километров в Дедовичах ввели в эксплуатацию специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
В посёлке создана возможность подключения к газовым сетям в рамках догазификации более 300 домовладений. На сегодня от жителей принято около 200 заявок, большая часть из них переведена в договоры. К газоснабжению подключены первые домовладения.
«Ещё больше жителей посёлка Дедовичи теперь могут оценить преимущества сетевого природного газа. Работы по газификации населённого пункта продолжаются», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации ООО «Газпром газораспределение Псков» Алексей Фёдоров.
Ранее сообщалось, что строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 1,5 километра в рамках догазификации деревни Кудина Гора началось в Печорском районе.
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