Первые домовладения подключили в Дедовичах в рамках догазификации

10:20, 22 декабря 2023, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод протяженностью более восьми километров в Дедовичах ввели в эксплуатацию специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В посёлке создана возможность подключения к газовым сетям в рамках догазификации более 300 домовладений. На сегодня от жителей принято около 200 заявок, большая часть из них переведена в договоры. К газоснабжению подключены первые домовладения.

«Ещё больше жителей посёлка Дедовичи теперь могут оценить преимущества сетевого природного газа. Работы по газификации населённого пункта продолжаются», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации ООО «Газпром газораспределение Псков» Алексей Фёдоров.

Ранее сообщалось, что строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 1,5 километра в рамках догазификации деревни Кудина Гора началось в Печорском районе.