Группа из 11 иностранцев пыталась пересечь госграницу в Псковской области в поисках лучшей жизни

11:53, 22 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 11 иностранных граждан, которые пытались пересечь государственную границу в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что среди задержанных десять граждан стран Ближнего Востока и один житель Северной Африки. Они находились в пограничной зоне без документов. Кроме того, иностранцы признались, что приехали в Псковскую область, чтобы затем незаконно уехать в Эстонию в поисках лучших условий жизни.

Гдовский районный суд признал правонарушителей виновными по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ и назначил им наказание в виде штрафов. Также иностранных граждан выдворят с территории России.

Пограничное управление напоминает, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.