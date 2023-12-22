Новые скалодромы установлены в Детском парке Пскова

12:39, 22 декабря 2023, ПАИ

Новые скалодромы установлены в Детском парке и на набережной рядом с Георгиевской, 4, написал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Кроме того, на набережной планируется установить ещё детскую площадку.

«Кот-скалодром – это не просто скалодром, а настоящий герой из множества сказок. Он представляет собой большую фигуру кота, которая предназначена для скалолазания. Кроме того, кот-скалодром имеет специальную форму, которая предотвращает падение спортсмена. Однако призываю родителей внимательно следить за детьми и соблюдением ими требований безопасности», – написал Борис Елкин.