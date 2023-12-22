Александр Юров и Дарья Артемьева станут гостями программы «Анамнез»

13:19, 22 декабря 2023, ПАИ

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров и врач-биолог, молекулярный генетик Дарья Артемьева станут гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 декабря, в 14:00.

Что такое онкомаркеры и насколько они точные? Как возникают «поломки» в молекулах ДНК? Чем могут помочь молекулярно-генетические исследования? Что такое таргетная терапия? Когда человечество победит рак?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».