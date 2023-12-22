Пропавшего 50-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

15:05, 22 декабря 2023, ПАИ

Пропавшего 50-летнего мужчину ищут в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

50-летний Тимур (Иосиф) Ахметов (Экштейн) проживал в Пскове. С 22 сентября его местонахождение неизвестно.

Ростом 176 сантиметров, плотного телосложения, лысый, карие глаза. Был одет в чёрную куртку, чёрные брюки, чёрные ботинки, чёрную вязаную шапку. С собой мужчина нёс черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Тимура Ахметова (Иосифа Экштейна), просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.