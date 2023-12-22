Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пропавшего 50-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

Пропавшего 50-летнего мужчину ищут в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Пропавшего 50-летнего мужчину разыскивают в Псковской области. Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

50-летний Тимур (Иосиф) Ахметов (Экштейн) проживал в Пскове. С 22 сентября его местонахождение неизвестно.

Ростом 176 сантиметров, плотного телосложения, лысый, карие глаза. Был одет в чёрную куртку, чёрные брюки, чёрные ботинки, чёрную вязаную шапку. С собой мужчина нёс черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Тимура Ахметова (Иосифа Экштейна), просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2023

Пропавшего 50-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
22 декабря 2023

Житель Бежаницкого района лишился автомобиля за пьяную езду
22 декабря 2023

Названа причина смертельного ДТП с участием фуры в Пустошкинском районе
22 декабря 2023

Житель Новосокольнического района до смерти избил знакомого кружкой
22 декабря 2023

Порядка четырёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
22 декабря 2023

Группа из 11 иностранцев пыталась пересечь госграницу в Псковской области в поисках лучшей жизни
22 декабря 2023

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием фуры в Пустошкинском районе
22 декабря 2023

Пропавшего 18-летнего молодого человека ищут в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...