Пять лет грозит невельчанину, купившему на украденные деньги машину

15:54, 22 декабря 2023, ПАИ

Пять лет грозит жителю Невельского района, который украл деньги и купил на них машину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчина похитил выручку в сумме 65 000 рублей в одном из магазинов на улице Герцена в Невеле. На украденные деньги он успел купить подержанную автомашину ВАЗ-2109.

Сотрудники МО МВД России «Невельский» провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 20-летний житель Невельского района.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Машину у мужчины изъяли. Ведётся следствие.