Жителям Псковской области напомнили о способах оплаты услуги по обращению с ТКО

09:20, 25 декабря 2023, ПАИ

Оплату коммунальных услуг необходимо производить до десятого числа месяца, следующего за истёкшим. Об этом жителям Псковской области напомнили в группе «Мехуборка. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Если квитанция не пришла до 10 декабря, то можно обратиться в Центр обслуживания клиентов по телефону (8 8112) 20-19-21 или в акционерное общество «Псковские коммунальные системы» по телефону (8 8112) 29-18-68 для уточнения суммы начислений.

Кроме того, филиал ООО «Экопром» предоставляет гражданам возможность получать электронный платёжный документ за услугу «обращение с ТКО» на электронную почту, заполнив заявление на официальном сайте ro-pskov.ru.

«От своевременности и полноты внесения платы зависит бесперебойность и качество оказания региональным оператором услуги по обращению с ТКО. Своевременная оплата позволит компании выполнять работу без сбоев, а потребителям – не накапливать долги и жить в чистых городах, сёлах и деревнях», – отметили в «Экопроме».

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