Семь правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области в ходе рейда

17:35, 22 декабря 2023, ПАИ

Семь административных правонарушений выявили сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области в ходе профилактического рейда грузовых автомобилей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Псковской области.

Сотрудники ГИБДД проверили 46 грузовых автомобилей с целью выявления соблюдения требований безопасности водителями.

В ходе рейда пресекли семь административных правонарушений – управление автомобилем при наличии технических неисправностей, отсутствие пройденного технического осмотра, а также нарушение водителем режима труда и отдыха.

Подобная профилактическая работа проводится на постоянной основе, отметили в Госавтоинспекции.