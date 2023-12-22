Семь правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области в ходе рейда
Семь административных правонарушений выявили сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области в ходе профилактического рейда грузовых автомобилей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Псковской области.
Сотрудники ГИБДД проверили 46 грузовых автомобилей с целью выявления соблюдения требований безопасности водителями.
В ходе рейда пресекли семь административных правонарушений – управление автомобилем при наличии технических неисправностей, отсутствие пройденного технического осмотра, а также нарушение водителем режима труда и отдыха.
Подобная профилактическая работа проводится на постоянной основе, отметили в Госавтоинспекции.
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